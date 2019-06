4 Vele per le spiagge netine

Anche grazie a “Plastic free”

NOTO (Giulia Di Martino) – Il mare di Noto è stato inserito dal Touring club nella guida dedicata alle 32 località dove il blu è più bello. Ma non è l’unica soddisfazione per Lido di Noto che porta a casa per il 2019 le 4 vele di Legambiente, insieme alle Egadi e Salina.

Non è la prima volta che la spiaggia netina ottiene questo riconoscimento, ma quest’anno una voce importante è stata inserita nella guida, quella relativa ai comuni plastic free, quei comuni che hanno adottato misure per ridurre la plastica monouso sul territorio. Già Noto l’anno scorso aveva fatto questa ordinanza, uno dei primissimi comuni a muoversi in tal senso e adesso sta raccogliendo i frutti di quanto deciso dall’amministrazione Bonfanti. Adeguarsi non sempre è semplice, soprattutto nei lidi e negli chalet. Ma a poco a poco tutti cercano di rispettare questa ordinanza e di non utilizzare plastica usa e getta. Nel fare questo la collaborazione dei bagnanti è fondamentale, ma non sempre c’è.