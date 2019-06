CALCIO: MONDIALI DONNE. ITALIA-GIAMAICA 5-0, AZZURRE AGLI OTTAVI

REIMS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tripletta di Cristiana Girelli, doppietta di Aurora Galli e Giamaica travolta: l’Italia vola agli ottavi del Mondiale francese con un turno d’anticipo. Dopo l’impresa con l’Australia, la Nazionale di Milena Bertolini concede il bis: 5-0 alle Reggae Girlz.

Due le novita’ rispetto all’esordio con l’Australia: fuori Galli e Mauro, dentro Bartoli e Sabatino. E al 12′ l’Italia passa: contatto Swaby-Bonansea in area, l’arbitro Anna-Marie Keighley va alla Var e indica il dischetto dove Cristiana Girelli, al secondo tentativo, fa centro. L’attaccante della Juventus, infatti, si era fatta parare la prima conclusione ma Schneider si era mossa in avanti, da qui la ripetizione del penalty che porta le azzurre in vantaggio. Al 25′ ecco il raddoppio, firmato ancora da Girelli che, su angolo dalla destra, con un po’ di fortuna trova la deviazione vincente dopo il tacco sfiorato da Bonansea. A inizio ripresa l’Italia chiude i conti, ancora con Cristiana Girelli dopo meno di un minuto: cross dalla destra di Giugliano, Schneider esce a vuoto e l’attaccante bianconera di testa appoggia in rete. Nel finale Galli, da poco entrata per Bergamaschi, cala la ‘manita’: al 71′ fulmina l’estremo difensore giamaicano con uno splendido destro dai 20 metri, dieci minuti dopo raccoglie la verticalizzazione di Giugliano, aggira Schneider e fissa il risultato sul 5-0.

(ITALPRESS).

glb/red

14-Giu-19 19:58