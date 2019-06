Scontro tra auto e ciclomotore intono a mezzanotte in via Risorgimento

MODICA – Un ragazzo di 15 anni di Modica ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno a mezzanotte in via Risorgimento, all’altezza del caffè Mojo.

Il 15enne era a bordo di un ciclomotore quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una BMW. L’impatto tra i due mezzi è stato fatale per il conducente della motoretta che sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.