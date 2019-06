I ragazzi del presidente Daniele Occhipinti hanno dimostrato di meritare la promozione

SCICLI (Giulia Di Martino) – Il tennis club Scicli torna in serie C . L’obiettivo di inizio anno è stato pienamente centrato. Con la disputa della gara di Play off di ritorno in casa, si è conclusa per la storica società sciclitana di tennis la stagione della massima serie maschile a squadre.

Il Tennis Club Scicli partiva da un favorevole risultato nella gara di andata a Mascalucia avendo vinto per 3 a 1. Così, domenica scorsa a Scicli, sotto un sole cocente di inizio estate, i ragazzi sciclitani sono entrati in campo convinti di poter fare bene avendo bisogno di soli 2 punti per la promozione in serie C. Entrano subito in campo i primi due singolari con il numero 1 Giuseppe Guglio che batte agevolmente il suo avversario (Roberto Trombetta) nonostante questo avesse una classifica superiore (2.8) rispetto al tennista sciclitano. In contemporanea altra ottima vittoria per Guglielmo Donzella che ribalta il risultato dell’andata e si impone agevolmente sul suo avversario (Andrea Zannini) anche questo di classifica superiore (3.2). Partita più combattuta ma altrettanto vittoriosa è quella del giovane Marco La Cagnina che si impone con determinazione, punto dopo punto, su un avversario di pari classifica ( Alessio Arena). l doppio diventa così una pura formalità e porta il punto ancora alla compagine sciclitana. “Si torna dopo tanti anni in serie C maschile e buona parte del merito va- ci dice il maestro Roberto Tasca ai ragazzi che hanno gli stimoli giusti e la voglia di confrontarsi a livelli sempre più alti. E’ doveroso citare tutti i protagonisti di un ottimo campionato: Giuseppe Giglio (3.1), Marco La Cagnina (3.1), Gianmarco Pacetto (3.4), Guglielmo Donzella (3.4), Giorgio La Delfa (4.3), Giuseppe Rossini (4.2). La caratteristica di questa squadra è proprio data dal fatto che sono tutti ragazzi nati e cresciuti a Scicli. Con questo stesso gruppo si cercherà di affrontare il prossimo anno il durissimo campionato regionale di serie C”. Il Tennis Club Scicli nel 2020 festeggerà il suo quarantesimo anno dalla fondazione. Nel gennaio del 1980 alcuni appassionati guidati da Filippo Papaleo che divenne poi il primo presidente, registrò lo statuto della società che tutt’oggi esiste e che è un pezzo di storia sportiva della nostra città. Si festeggerà il quarantennale con due squadre nel campionato regionale di serie C, una maschile ed una femminile.