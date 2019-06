Riflettori sulla movida estiva

Importante incontro in Prefettura

RAGUSA (Giulia Di Martino) – Riunione ieri del Comitato Ordine e Sicurezza, presieduto dal prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, per coordinare manifestazioni pubbliche e spettacoli estivi, in termini di security che di safety.

C'erano le forze di polizia, Vigili del Fuoco e Capitaneria, l'ARPA, i sindaci e Camera di Commercio, associazioni imprenditoriali e sindacati. Il prefetto, ha sottolineato che il 'sistema sicurezza', richiede sinergia inter-istituzionale e ha parlato direttamente ai sindaci sulla necessità di prevedere per tutte le manifestazioni un adeguato numero di operatori 'formati', con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione e un piano per le emergenze sanitarie con aree e punti di pronto intervento. Sindaci che dovranno valutare per ogni evento, l'opportunità di vietare la somministrazione di bevande nei contenitori di vetro. Da Confesercenti Ragusa, nel corso della riunione, la richiesta di un'azione forte contro quegli esercenti che vendono alcolici ai ragazzini senza chiedere la carta d'identità. "Ci sono tredicenni – ha detto il presidente di Confesercenti, Luigi Marchi, nel corso della riunione – che nei fine settimana frequentano i locali della 'movida' e bevono". Confesercenti che ha pure lanciato una campagna per gli esercizi commerciali sensibili al problema, invitandoli a diffondere il rispetto delle regole, apponendo sulle vetrine un adesivo che avrà un logo specifico e una frase ad effetto sul tema. Altro invito del prefetto ai sindaci, è di attenersi ai dettami della 'sicurezza urbana', contrastando il degrado e facilitando la tranquillità e il riposo dei residenti soprattutto nella frazioni balneari, regolamentando gli orari e uniformandosi fra i vari comuni, evitando, così, la 'trasmigrazione' di ragazzi verso dove c'è musica e baccano sino a tardi. E in questo senso, si è riproposta l'ordinanza prefettizia di un anno fa, preannunciando un vertice in Questura, proprio per armonizzare gli orari delle ordinanze sindacali in materia di emissioni sonore. Peraltro, il prefetto ha anche chiesto l'armonizzazione del lavoro fra le polizie locali ed ha disciplinato i luoghi del divertimento, chiedendo anche maggiori controlli sull'abusivismo commerciale. Su richiesta delle forze di polizia, gli spettacoli outdoor, dovranno essere contenuti entro i limiti di orario previsti e dovranno avere ogni autorizzazione necessaria mentre controlli a tappeto, ci saranno negli esercizi pubblici dove c'è intrattenimento musicale stra città.