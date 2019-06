Alle 20,30 Trapani-Piacenza

Chi vince va in serie B

TRAPANI – Sono 24 i convocati di mister Italiano per Trapani-Piacenza, gara di ritorno della finale Play Off di serie C, in programma oggi alle 20.30 allo stadio Provinciale.

Nella lista figurano come previsto Ramos e Toscano che hanno smaltito i rispettivi infortuni. Davanti a Dini, i centrali difensivi saranno Taugourdeau e Da Silva con Costa Ferreira e Ramos sulle corsie esterne. A centrocampo Aloi, Corapi e Toscano ed in attacco Ferretti, Nzola e Tulli. Una formazione dunque che dovrebbe rasentare quelle viste nelle ultime uscite, votata ovviamente al modulo 4-3-3. L’arbitro dell’incontro sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta.