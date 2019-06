Droga ed estorsioni, 12 arresti

Forniti “ostaggi” in Albania per debiti di marijuana

CATANIA – Un gruppo criminale con problemi economici che non riesce a pagare gli stipendi alle famiglie degli affiliati detenuti e che per ricevere marijuana dall’Albania è costretto a dare come garanzia alcuni suoi uomini, tenuti in ostaggio fino al saldo del debito.

E’ quanto emerso dall’indagine “Hostage” della Polizia di Catania coordinata dalla Dda etnea su un gruppo che gestiva la piazza di spaccio di Lineri, frazione di Misterbianco. 12 nel complesso gli indagati. 9 gli arrestati, 1 posto ai domiciliari, mentre ammontano a 2 i provvedimenti notificati a persone già detenute. Ai vertici dell’organizzazione il 55enne Orazio Coppola mentre il 35enne Carmelo Distefano gestiva con l’altro gruppo un’ulteriore piazza di spaccio a San Giovanni Galermo. Dalle indagini sono venuti fuori anche 6 casi di estorsione. In alcune circostanze il gruppo non si limitava a pretendere le somme di denaro ma pretendeva pure la fornitura di arredi per circa 20 mila euro.