TENNIS: TORNEO STOCCARDA. BERRETTINI NON SI FERMA, E’ IN FINALE

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Prima finale sull’erba per Matteo Berrettini, che domani provera’ ad aggiudicarsi la “Mercedes Cup”, Atp 250 da 679.015 euro in corso sui campi verdi di Stoccarda, in Germania. Il 23enne romano, numero 30 del ranking mondiale, si e’ imposto per 6-4 7-5 sul tedesco Jan-Lennard Struff, numero 38 Atp, in un’ora e 15 minuti di gioco. Berrettini sfidera’ domani Felix Auger-Aliassime, 18enne di Montreal e settima testa di serie, approdato direttamente in finale grazie al forfait del connazionale Milos Raonic. Non ci sono precedenti fra i due.

Sara’ la terza finale stagionale per l’azzurro, quarta in carriera, dopo le tre raggiunte sulla terra battuta: a Gstaad 2018 e Budapest in questa stagione aveva conquistato il trofeo (sulla terra svizzera battendo Bautista Agut e su quella ungherese superando Krajinovic), mentre a Monaco sempre quest’anno ha ceduto sul filo di lana a Garin.

(ITALPRESS).

glb/red

15-Giu-19 14:44