Il Trapani è in B

I granata al Provinciale liquidano il Piacenza 2 a 0.

CALCIO – Il Trapani è tornato in serie B. Non era facile liquidare il forte Piacenza. Al ‘Provinciale’ i granata si sono imposti col punteggio di 2 a 0 ed è la 20esima squadra del prossimo campionato di serie B.

I siciliani nella finale di ritorno dei playoff (0-0 all’andata) hanno dimostrato di meritare la cadetteria. I giocatori della squadra granata dieci giorni fa avevano messo in mora la societa’ perche’ non ricevono lo stipendio da oltre due mesi ma avevano garantito comunque il massimo impegno. Cosi’ e’ stato. A sbloccare subito il match al 21′ del primo tempo è stato Nzola, il 2 a 0 al l’84’ con Taugourdeau. Alla fine festa grande sugli spalti, in campo e negli spogliatoi. “Siamo partiti in ritardo nella costruzione della squadra, con tantissimi problemi. Poi pian pianino – dice il tecnico Vincenzo Italiano- , con i risultati e’ venuta fuori una squadra straordinaria. Oggi e’ qualcosa di impensabile e per questo ringrazio tutti i ragazzi e sono contento di averli allenati e aver raggiunto insieme a loro questo traguardo”.