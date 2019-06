Il Trapani è promosso in serie B

Ed Heller acquista l’80% delle quote

TRAPANI – Il Trapani torna in Serie B dopo due anni di assenza ed ottiene anche la svolta societaria con l’acquisto dell’80% delle quote da parte del finanziere Giorgio Heller mentre l’attuale ad De Simone mantiene il 20%.

Un week-end da urlo per i granata che hanno battuto 2-0 il Piacenza nella finale di ritorno dei play off di serie C sfruttando ancora una volta l’effetto Provinciale colmo di tifosi granata in delirio. I portano la firma di Nzola al 21° e Taugourdeau alll’84°. Gli elogi sono tutti per il tecnico Italiano che ha saputo creare e gestire un gruppo vincente dopo l’ottimo lavoro estivo dell’ex ds Rubino.