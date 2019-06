Vertenza call center Monalisa Contact

Verbale negativo all’Ufficio del lavoro

CATANIA – E’ negativo il verbale dell’incontro di fine procedura presso l’ufficio provinciale del lavoro di Catania tra sindacati e proprietà inerente i 101 dipendenti di Monalisa contact, il call center di Misterbianco che da oltre un decennio cura in subappalto le commesse di Vodafone Business.

Le proposte di Cgil, Cisl, Uil e Snalv Confsal non sono state accettate né tantomeno i sindacati hanno dato il benestare al passaggio dagli attuali contratti a tempo indeterminato a quelli a progetto cococo che in pratica prevedono 300 euro mensili e la perdita delle garanzie sanitarie e sociali. L’azienda afferma che i costi del personale sono superiori ai guadagni e quindi il licenziamento dei lavoratori è inevitabile. I sindacati annunciano battaglia e già domani chiederanno, nel corso di un incontro previsto in prefettura, un aiuto da parte delle istituzioni per trovare una soluzione.