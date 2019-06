Telecamere negli asili, Minardo soddisfatto INTERVISTA

Il deputato nazionale di FI primo firmatario dell’emendamento

L’emendamento bipartisan Lega-M5s-Pd-Forza Italia al dl “sblocca cantieri” ha assegnato 160 milioni di euro al ministero dell’Interno per finanziare sistemi di videosorveglianza nelle scuole dell’infanzia, 5 milioni per il 2019 e 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 Di brutte storie all’interno di luoghi ove stanno i soggetti più indifesi tante ne abbiamo viste e sentite in questi anni, ultima in ordine di tempo quella di sabato scorso a Ragusa, Nino Minardo deputato nazionale di Forza Italia e primo già nella passata legislatura, era il febbraio 2016, a portare avanti la battaglia per le telecamere negli asili è soddisfatto per il risultato ma , ancora si può far di più e meglio

INTERVISTA NINO MINARDO https://youtu.be/o4MqaPJzLuc