Scicli, Manuel Vaccaro va alla “Bolshoi Ballet”

"Sono contento di questa chiamata nella prestigiosa scuola russa"

SCICLI – Dal Teatro dell’Opera di Roma, passando per il “Daf Dance Arts Faculty Roma” di Mauro Astolfi, fino ad arrivare all’Ecole de Danse Cannes-Rosella Hightower. Sono le tappe prestigiose della giovanissima carriera di un talentuoso ballerino 16enne di Scicli che risponde al nome di Manuel Vaccaro, chiamato a fare parte ora della prestigiosa scuola russa di danza “Bolshoi ballet”.

I suoi ‘primi passi’ all’Olimpo Dance Company di Gianni Falla dove Manuel dava già dimostrazione delle sue grandi capacità. Da qui parte la sua avventura. A soli 10 anni, dopo un’audizione, entra a far parte della scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Nella città capitolina Manuel viene ospitato in una casa famiglia, riuscendo a coniugare studi e passione per la danza. Dopo tre anni Manuel passa al “DAF di Roma” da Mauro Astolfi, passaggio che arricchisce ulteriormente il suo baglio: alla tecnica classica Manuel aggiunge anche quella di danza contemporanea. Notato ad uno stage gli viene proposto di trasferirsi a Cannes per frequentare l’Ecole de Danse Rosella Hightower, dove Manuel si trova attualmente.

Due settimane fa l’ennesima gioia per il ballerino sciclitano. Manuel decide di mandare un video-audizione nella più blasonata prestigiosa e famosa Accademia di danza al mondo, la compagnia di danza “Bolshoi Ballet” in Russia. A distanza di due giorni il tanto desiderato esito: ammesso.

