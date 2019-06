L’ultimo saluto ad Emanuele Assenza VIDEO

Modica si è stretta alla famiglia dello sfortunato ragazzo

Chiesa gremita e tanta commozione. Per i funerali di Emanuele Assenza il 15enne modicano vittima dell’incidente mortale verificatosi verso le 23 di venerdì scorso in via Risorgimento, erano tante le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta il loro amico, il compagno di classe, compagno di giochi e semplici conoscenti. I funerali si sono svolti stamattina nella chiesa madre di San Pietro a Modica. Le esequie sono state celebrate da frate Antonello Abbate. ‘E’ difficile trovare parole adatte a lenire il dolore di una famiglia che perde un figlio’. Le parole di frate Antonello durante l’omelia. Momenti davvero difficili. Modica si è stretta attorno al papà Giorgio, alla mamma Rosa, e ai fratelli Vincenzo e Denise facendo sentire loro tutto l’affetto di una città rimasta attonita alla notizia della morte di Emanuele.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=M438vZBVWNE