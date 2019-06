Catania, impazzano voci di mercato

Chi sarà il nuovo tecnico?

CATANIA – Messa da parte l’amarezza per l’eliminazione dai play off, il Catania è proiettato alla prossima stagione. L’ad Lo Monaco ha annunciato nei giorni scorsi chi rimarrà al 100% ma è stato vago sulla vecchia guardia che potrebbe cambiare aria.

In bilico ci sono dunque le posizioni di Biagianti e Lodi mentre dovrebbe restare Llama. Il centrocampista napoletano piace a Juve Stabia e Lugano. Nel primo caso di potrebbe profilare uno scambio con l’arrivo ai piedi dell’Etna di Alessandro Mastalli, figlio dell’ex giocatore rossazzurro Ennio. Scontato l’addio a Marchese. Il nuovo centrocampo rossazzurro dovrà essere dinamico e non solo di esperienza in vista di una nuova stagione di serie C che si annuncia agguerrita. In porta è finita l’era Pisseri. Il nuovo estremo difensore potrebbe essere il 26enne Jacopo Furlan in scadenza di contratto con il Catanzaro. Sul fronte allenatore è certo che non resterà Sottil con il quale bisognerà trovare l’accordo per la risoluzione del contratto che lega l’ex difensore per altri due anni al Catania. Italiano è sempre più vicino allo Spezia. Si valuta Lorenzo D’Anna, ex Chievo. Da escludere l’ipotesi Gautieri.