L’anfiteatro romano incrementa i giorni di apertura

La Regione pensa ad un grande piano di recupero

CATANIA – Un primo passo verso il pieno recupero di uno dei monumenti più importanti di Catania. E’ da intendersi così l’apertura al pubblico da martedì al sabato, mattina e pomeriggio, dell’anfiteatro romano di piazza Stesicoro su input del governatore Musumeci.

5 giorni su 7 dunque grazie al reperimento dei custodi rispetto all’unico giorno di apertura, il giovedì, che vigeva ormai da qualche anno. L’obiettivo è di riuscire ad aprire anche la domenica e nei giorni festivi così come avviene nei monumenti di tutte le grandi città del mondo. Musumeci punta comunque ad un grande progetto di riqualificazione. L’anfiteatro romano è secondo per grandezza solo al Colosseo di Roma. Poteva contenere 15 mila spettatori. In gran parte è coperto dai palazzi circostanti.