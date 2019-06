AL VIA PARTNERSHIP STRATEGICA TRA GENERALI E GOOGLE

MILANO (ITALPRESS) – Generali Italia e Google annunciano una partnership strategica basata sul cloud per lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati, l’evoluzione della tecnologia digitale a supporto delle reti e la trasformazione del modello di interazione con il cliente per garantire eccellenza e qualita’ del servizio. L’accordo prevede tre aree di intervento prioritarie: Nuove soluzioni e servizi digitali personalizzati e connessi per la mobilita’. Proprio dall’Italia, infatti, prendera’ il via la piattaforma paneuropea del Gruppo Generali, per la gestione dei servizi di mobilita’ connessi, che fa leva sulla forte expertise di Generali Italia maturata nell’ambito dell’Internet of Things; Strumenti innovativi e capacita’ avanzate per personalizzare l’offerta sia verso il retail sia verso il corporate e per supportare l’evoluzione del rapporto tra cliente e agente; Miglior servizio al cliente, ad esempio con la gestione dei processi sempre piu’ rapida e accurata grazie all’uso del machine learning reso disponibile dalle piattaforme di Google Cloud.

Per rispondere a questi obiettivi e accelerare sul percorso di costante innovazione, all’interno dell’Innovation Park di Mogliano Veneto aprira’ un laboratorio in cui personale qualificato di Google affianchera’ gli esperti di Generali Italia nell’ideazione e industrializzazione di prodotti e servizi innovativi. La partnership prevede anche un intenso programma di formazione sulle nuove tecnologie e competenze del futuro, come intelligenza artificiale e machine learning.

19-Giu-19 17:31

Fonte: Italpress