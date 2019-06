32 i morti, tra cui un pozzallese

La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro

Moretti ex ad di Fs e di Rfi al processo per la strage di

Viareggio. La procura generale aveva chiesto 15 anni e 6 mesi:

anche in primo grado Moretti venne condannato a 7 anni. Condanne

anche per Michele Mario Elia (ex ad di Rfi) e Vincenzo Soprano

(ex ad Trenitalia) a 6 anni. “Oggi è stato fatto un passo avanti

verso la giustizia”, ha commentato il sindaco di Viareggio,

Giorgio del Ghingaro.