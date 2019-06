“Niente ticket in caso di infortunio…”

Posted in In Primo Piano Sicilia onby

La richiesta al Governo del deputato Nino Minardo

MODICA – “Adottare iniziative normative per esentare dal pagamento del ticket sanitario il personale delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco per gli infortuni in servizio, cioè coloro che quotidianamente sono esposti a rischi”. L’ha chiesto il deputato nazionale Nino Minardo ai Ministri della Salute, Difesa e Interno.

“Alcune Regioni d’Italia sottolinea Minardo- hanno già deliberato in materia stabilendo che le prestazioni di Pronto Soccorso, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subìto da soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco non siano assoggettate al pagamento della quota del ticket, esenzione che dovrebbe valere per le prime cure ricevute in ospedale ma anche per gli eventuali esami diagnostici correlati al medesimo infortunio. Ritengo-prosegue Minardo- si tratti di un provvedimento necessario e doveroso nei confronti di donne e uomini che sono quotidianamente impegnati per il bene della collettività e svolgono un servizio fondamentale per la tutela dei cittadini e del territorio”.