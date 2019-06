IL GP DI CANADA RESTA A HAMILTON, BOTTAS GUIDA LE LIBERE IN FRANCIA

LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton resta il vincitore del Gran Premio del Canada. I commissari di gara Fia presenti a Montreal hanno bocciato l’istanza Ferrari di revisione della decisione che aveva visto Sebastian Vettel punito con 5″ di penalizzazione per essere tornato in pista in modo pericoloso, costringendo Hamilton ad andare sull’erba alla curva 3. Una sanzione che era costata la vittoria al tedesco, primo al traguardo, a favore del pilota della Mercedes. “Al momento non vi sono nuovi elementi significativi e rilevanti che non fossero gia’ disponibili per quanto concerne la questione”, questa la motivazione dei quattro commissari che, dopo ascoltato il rappresentante del Cavallino, Laurent Mekies, non hanno ritenuto le prove portate sufficientemente valide per ottenere la revisione.

A Le Castellet, intanto, e’ andata in scena la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia. A dettare il passo sono le due Mercedes: Hamilton e’ il piu’ veloce al mattino con 1’32″738 davanti a Valtteri Bottas, posizioni invertite nella seconda sessione col finlandese che ottiene il miglior tempo di giornata in 1’30″937, infliggendo oltre 4 decimi al compagno di squadra.

Terzo crono in entrambe le sessioni per la Rossa di Charles Leclerc, con Vettel che sale dal quinto al quarto posto nel secondo round di giornata, scavalcando Max Verstappen.

