Il Siracusa rinuncia a iscrizione

Il Trapani cambia proprietà

CATANIA – Il Siracusa alza bandiera bianca comunicando la decisione di non iscriversi al prossimo campionato di serie C. Non sono servite a nulla le varie interlocuzioni avviateper cercare di risolvere una situazione che sembrava difficile sin dall’inizio.

Ad annunciare ciò che i tifosi non avrebbero mai voluto sentire è stato l’ad Nicola Santangelo secondo il qualeera impossibile far fede a tutti gli impegni economici in scadenza lunedì. Arriva invece la fumata bianca in casa Trapani per quanto attiene il cambio di proprietà: la cordata guidata dal finanziere romano Giorgio Heller ha acquisito il 100% delle quote dalla F. M. Service srl, rappresentata dall’amministratore unico Maurizio De Simone. Per potere affermare che tutto sia andato a buon fine occorrerà attendere però lunedì, giorno in cui la squadra andrà iscritta al campionato di B. Una volta definito il tutto, la proprietà sarà presentata alla stampa e ai tifosi.