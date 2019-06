La Camera approva decreto “Salva Catania”

Pogliese: “Ora la città può guardare con fiducia al futuro”

CATANIA – La Camera approva la fiducia che il governo ha posto sul decreto legge crescita all’interno del quale è contenuto anche il cosiddetto “Salva Catania”.

Palazzo degli elefanti potrà così allentare la morsa dei debiti contratti in passatoe gli effetti del dissesto deliberato dalla magistratura contabile il 4 maggio 2018. “Un passaggio fondamentale che ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità – ha detto il sindaco Salvo Pogliese perché Catania ora può rialzare la testa e finalmente avviare una programmazione di lungo periodo”. Le misure per sostenere comuni in difficoltà come Catania prevedono un fondo di 85 milioni da ripartire annualmente; l’accollo da parte del Mef di parte dei mutui: nel caso del capoluogo etneo 20 milioni nel 2019 e 35 milioni dal 2020 al 2033. e poi lo slittamento alla fine del dissesto della restituzione delle anticipazioni di cassa. “Valutiamo molto positivamente le misure – ha aggiunto Pogliese – perché accolgono sostanzialmente le nostre richieste. E’ stata premiata la nostra costanza e determinazione a non andare dalle istituzioni nazionali con il cappello in mano, ma a chiedere solo ciò che ci spetta, per non fare ricadere sui cittadini i danni causati da un dissesto che i catanesi hanno dovuto subire”.