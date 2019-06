Ospedale Cannizzaro, la neuroradiologia incrementa la sua efficacia

Nuova sala operatoria con angiografo biplanare

Si tratta di una sala operatoria “ibrida”, dove, cioè, si possono eseguire interventi chirurgici insieme a quelli neuroradiologici. Il nuovo angiografobiplanare esegue angiografie in metà tempo rispetto alle tradizionali apparecchiature, dimezzando di conseguenza la durata dell’anestesia ed è l’unica macchina in grado di ridurre dell’80% la quantità delle radiazioni emesse. Uno strumento indispensabile per intervenire su patologie intracraniche, della colonna e del midollo spinale. Consente di ricostruire immagini tridimensionali dei vasi e di mostrare più precisamente la sede e la tipologia dell’occlusione. Riesce, inoltre, ad eseguire TAC e Angio TAC utili per la corretta diagnosi dell’ictus ischemico oltre che emorragico. In occasione delle due inaugurazioni si è tenuto presso il Centro Congressi del Cannizzaro anche un incontro sulla gestione dell’ictus in Sicilia.