GIGI SIMONI RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI DOPO UN MALORE

ROMA (ITALPRESS) – Gigi Simoni e’ stato colpito da un malore ed e’ in gravi condizioni. L’ex allenatore, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, e’ ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa in prognosi riservata. Nelle scorse ore l’ex tecnico, tra le altre squadre, di Genoa e Inter ha accusato un malore nella sua dimora di San Piero a Grado, in provincia di Pisa, ed e’ stato trasportato in ospedale in condizioni gia’ critiche. Presenti i familiari e i parenti piu’ stretti: al momento la situazione clinica e’ monitorata in maniera costante dai medici. “Per me Simoni e’ stato un secondo padre, mi ha fatto esordire in Serie A il 6 gennaio del 2000 – ha dichiarato l’ex calciatore Alberto Gilardino – Mi ha insegnato tantissimo, mi porto sempre dietro la sua serenita’, la sua tranquillita’ e la sua personalita’. Spero non sia nulla di grave, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo”.

