ITALIA U.21 BATTE IL BELGIO MA NON BASTA, QUALIFICAZIONE IN BILICO

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – L’Italia batte il Belgio per 3-1 a Reggio Emilia nella terza e ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Grazie ai gol di Barella, Cutrone e Chiesa, gli azzurrini di Di Biagio chiudono il girone A con il secondo posto alle spalle della Spagna, quest’ultima vittoriosa per 5-0 ai danni della Polonia. La nazionale spagnola conquista la qualificazione diretta in semifinale e all’Olimpiade di Tokyo mentre l’Italia con sei punti e una differenza reti di +3 dovra’ attendere l’esito dei match degli altri gironi nella speranza di centrare la qualificazione come migliore seconda. La qualificazione rimane dunque in bilico. “Sapevamo che dovevamo attendere l’altro risultato e la vittoria per 5-0 della Spagna complica maledettamente il passaggio del turno. E’ molto difficile ma abbiamo ancora una piccola speranza e fino all’ultimo rimarremo qua” le parole a caldo del ct Di Biagio.

