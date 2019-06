Palermo, serie B a rischio?

Posted in In evidenza Sport onby

Fulmine a ciel sereno per la società rosanero.

PALERMO – Fibrillazione in seno al Palermo calcio, dopo che la Lega B ha notificato alla società un ulteriore debito di 1,99 milioni di euro da saldare entro il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, ovvero domani.

Una pec inviata di sabato alle ore 18 contesta al Palermo un debito da pagare entro 48 ore. Il club rosanero non ci sta sia per la modalità, sia perché la richiesta si scontrerebbe con le norme federali. I legali della società sono già al lavoro per tutelare l’immagine del Palermo calcio. Adesso Palermo vive un’altra giornata di febbrile attesa. Entro la mezzanotte di domani è fissato il termine ultimo per presentare per via telematica le domande di iscrizione.