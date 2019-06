FEDERER DIECI E LODE AD HALLE, BARTY NUOVA REGINA WTA

PALERMO (ITALPRESS) – Nel tennis maschile si conferma un leader storico, ovvero “King” Roger Federer; mentre in quello femminile, da domani, ci sara’ una nuova numero uno, ovvero Ashleigh Barty.

Il campione svizzero ha fatto suo per la decima volta in carriera il “Noventi Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 2.081.830 euro, disputato sui campi in erba di Halle, in Germania.

L’elvetico, numero 3 del ranking mondiale e prima testa di serie del seeding, nella finale odierna, ha sconfitto col punteggio di 7-6 (2) 6-1 il belga David Goffin, 33 Atp, ieri vincitore su Matteo Berrettini. Per il 37enne fuoriclasse di Basilea era la 13esima finale ad Halle, dove si e’ laureato campione anche dal 2003 al 2006, nel 2008, dal 2013 al 2015 e nel 2017. Per “King Roger” era la finale numero 155 in carriera: 102 i trofei messi in bacheca.

A Birmingham, invece, Ashleigh Barty ha vinto la finale del “Nature Valley Classic”, Wta Premier con 1.006.263 dollari di montepremi, disputato sull’erba inglese. La tennista australiana, 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero 8 del seeding e 19 del ranking Wta, per 6-3 7-5. Da domani la 23enne di Ipswich sara’ in cima alla classifica internazionale femminile.

23-Giu-19

