Noto, 50 auto distrutte da un incendio

NOTO- Domenica di fuoco nel netino, nei pressi di Eloro dove quasi 50 auto sono state coinvolte e bruciate in un incendio. Le fiamme sviluppatesi in zona Eloro, nei pressi del parco archeologico, hanno distrutto le macchine dei bagnanti, lasciando soltanto cenere. Le auto erano tutte parcheggiate all’interno di un terreno privato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per contenere le fiamme. Solo successivamente si procederà con la conta dei danni, comunque ingenti. Non si sa ancora cosa abbia provocato l’incendio. E sempre a causa di un incendio è stato anche chiuso un tratto dell’autostrada tra Avola e Noto.