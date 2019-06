ISTANBUL ELEGGE SINDACO IMAMOGLU, SCONFITTO IL CANDIDATO DI ERDOGAN

ISTANBUL (TURCHIA)- Ekrem Imamoglu, il candidato del Partito popolare repubblicano (CHP) ed esponente di primo piano dell’opposizione al premier turco Erdogan e’ stato eletto sindaco di Istanbul. Secondo i risultati (al momento non ufficiali) emersi dalle urne, Imamoglu avrebbe ottenuto il 53,76% dei voti mentre il suo avversario, Binali Yildirim, candidato del Partito della giustizia e dello sviluppo (People Party), si attesta al 45,32%.

La differenza di voti tra i due candidati e’ ampiamente superiore a quella dello scorso 31 marzo quando invece la distanza tra i due era stata di soli 13.729 voti. Una vittoria di misura, un risicattissimo scarto di preferenze che spinse il 6 maggio il Consiglio elettorale supremo (Ysk) ad annullare la consultazione, accogliendo in questo modo la richiesta dell’Akp che aveva denunciato brogli. A 3 mesi dalla prima consultazione, la ripetizione del voto ha confermato (stavolta in maniera netta) il successo di Ekrem Imamoglu. Lo sfidante Binali Yildirim ha ammesso la sconfitta tendendo la mano all’avversario. “Cercheremo di aiutare Imamoglu in tutto cio’ che fara’ a vantaggio degli abitanti di Istanbul” ha affermato. Da parte sua il neo sindaco ha riservato una parte del suo discorso al presidente Recep Tayyip Erdogan, manifestando la disponibilita’ a un incontro da tenersi il prima possibile. “Sono pronto e disposto a lavorare in armonia su questioni urgenti per Istanbul come la costruzione della metropolitana e la gestione dei rifugiati” ha assicurato.

23-Giu-19 22:13

Fonte: Italpress