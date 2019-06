A LIGNANO AL VIA IL 36° TROFEO DELLE REGIONI KINDERIADI

LIGNANO SABBIADORO (ITALPRESS) – Ha preso il via ufficialmente a Lignano Sabbiadoro la 36esima edizione del Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2019. Si tratta di una storica manifestazione di pallavolo quest’anno riservata alla categoria under 15 femminile e under 16 maschile, supportata sin dal lontano 2003 da Kinder + Sport Joy of Moving, il progetto di responsabilita’ sociale del Gruppo Ferrero. Oltre 500 atleti e altrettanti componenti degli staff tecnici e accompagnatori hanno partecipato alla cerimonia di apertura. A portare il saluto della Fipav e’ stato il consigliere federale e delegato al Trofeo delle Regioni Pino Mazzon.

Quest’ultimo, nel suo intervento, ha voluto porre in evidenza l’importanza di un trofeo che ha una grande valenza non solo sportiva ma anche e soprattutto umana. “Per noi – ha detto il consigliere federale – le Kinderiadi sono una delle iniziative piu’ importanti. La manifestazione che vede impegnate tutte le regioni italiane, rappresenta la fase finale di un percorso che inizia con le selezioni a livello locale e che poi prosegue con il torneo dei territori per chiudersi con il Trofeo delle Regioni.

Trentacinque edizioni svolte sino ad oggi sono tante e vogliamo continuare nel solco di quanto intrapreso per le grandi emozioni e soddisfazioni ottenute sino ad oggi”.

(ITALPRESS).

gm/red

23-Giu-19 22:39

Fonte: Italpress