SCOSSA DI TERREMOTO A ROMA CON MAGNITUDO 3.7 EPICENTRO A COLONNA

ROMA (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.7 e’ stata avvertita nella zona di Roma. Non sono segnalati danni, ma la scossa e’ stata sentita fino alla zona dei Castelli romani.

L’epicentro, secondo l’Ingv, e’ stato localizzato a 3 km dal comune di Colonna ed altri comuni interessati sono stati San Cesareo, Gallicano nel Lazio e Zagarolo. In seguito alla scossa, l’Atac ha sospeso la circolazione della metro C per verifiche a seguito della scossa per poi ripristinarla. “Dalle prime verifiche effettuate, non risultano danni significativi a strutture o danni a persone. Le verifiche proseguono, la scossa e’ stata avvertita anche a Roma, ma neppure nella Capitale sono segnalati danni a cose o persone” ha rassicurato la Protezione civile attraverso il suo portavoce Pierfrancesco Demilito, intervenuto a Sky Tg 24. “La scossa seppure di magnitudo medio basso e’ stata avvertita e c’e’ stata paura tra la popolazione, ma la situazione al momento e’ sotto controllo. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, ma la situazione non ha registrato problematiche”.

23-Giu-19 23:47

Fonte: Italpress