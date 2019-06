GASPERINI “TENTATO DALLA ROMA MA NON POTEVO TRADIRE L’ATALANTA”

BERGAMO (ITALPRESS) – La cavalcata verso la Champions e’ un ricordo ancora fresco ma a Bergamo non si perde tempo e si guarda gia’ avanti. Il primo colpo di mercato, Luis Muriel, e’ stato piazzato e Gian Piero Gasperini non vede l’ora di ricominciare perche’ davanti c’e’ una stagione storica, da disputare con un arsenale all’altezza della situazione. “Stiamo vivendo un’estate particolarmente bella, emozionante – racconta il tecnico della Dea a ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – E’ stata una stagione straordinaria, coronata dal raggiungimento del sogno Champions, un traguardo mai raggiunto dalla societa’. Ora pensiamo alla prossima stagione a quello che potra’ succedere”. Eppure c’e’ stato un momento in cui Gasperini e’ sembrato vicinissimo a lasciare l’Atalanta. “Per quello che Bergamo ha rappresentato per me era difficile, impossibile andare via. Sarebbe stata una forma di piccolo tradimento – spiega – Non mi sentivo di percorrere questa strada per quanto la Roma soprattutto sia stata una grande tentazione. Ma per il risultato raggiunto e tutto quello che sta facendo Bergamo per me, non potevo cambiare”. Gasperini, dunque, si prepara ad affrontare la Champions con la sua Atalanta “e siamo tutti speranzosi di incontrare le migliori – confessa – Abbiamo visto la composizione delle fasce e nelle prime due ci sono solo squadroni. Dovessi scegliere, mi piacerebbe andare a Madrid col Real e poi in Inghilterra. Le nostre chance al sorteggio non sono altissime, allora tanto vale portare la nostra gente in questi stadi che rappresentano la storia del calcio”.

24-Giu-19 13:33

