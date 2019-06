Catania, Camplone è la prima scelta per la panchina?

Non sono esclusi comunque colpi a sorpresa

CATANIA – Continua a tenere banco in casa Catania la vicenda allenatore. Nelle ultime ore circola con insistenza il nome dell’ex Perugia e Cesena Andrea Camplone che da giorni figurava tra i papabili insieme a Lorenzo D’Anna.

Per l’ufficialità del nuovo tecnico bisognerà attendere ancora qualche giorno. Prima infatti ci sarà l’incontro con Sottil per chiudere in anticipo il suo contratto che scade tra due anni. Staremo a vedere se realmente arriverà Camplone che predilige il 4-3-3 e nei giorni scorsi ha speso parole di elogio per il Catania. Conoscendo l’abilità dell’ad Lo Monaco non è escluso comunque un colpo a sorpresa. Su Camplone ha manifestato interesse anche il Teramo.