Nuova ala al ‘Boccone del povero’

Destinata alla residenza di anziani

MODICA (Di Giulia Di Martino) – Un bel momento per le suore del Boccone del Povero. Un altro step importante per una comunità che fa accoglienza e solidarietà e che da sabato, amplia la sua opera caritatevole.

La comunità delle serve dei poveri alla casa del boccone del povero di Modica, ha infatti inaugurato sabato, una nuova ala di residenza per anziani. Un risultato voluto, motivato e sostenuto da Suor Alfonsa, madre superiore del convento che da anni ospita anziani e indigenti in un’opera continua di solidarietà vera e reale e di concreto aiuto. Un aiuto che le suore del Boccone del Povero, nella loro ‘casa’ dedicata al Beato Giacomo Cusmano, danno ogni giorno, ai più anziani, a chi ha bisogno a chi chiede solidarietà e affetto. La cerimonia di sabato scorso, con la presenza anche del presidente del consiglio comunale di Modica, Carmela Minioto, e del vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola, è stata un altro tassello incastonato nella quotidiana attività di aiuto e servizio per i più deboli.