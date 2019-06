La Sea Watch pronta a sfidare i divieti di Salvini

Salvini: ‘Nave olandese, ong tedesca: metà immigrati ad Amsterdam, l’altra metà a Berlino’

La Sea Watch si appella alla Corte di Strasburgo per chiedere

all’Italia di consentire lo sbarco dei 42 migranti soccorsi 12

giorni fa al largo della Libia. Anche l’Unione europea chiede di

‘trovare una soluzione’. ‘Facile’, attacca Salvini: ‘Nave

olandese, ong tedesca: metà immigrati ad Amsterdam, l’altra metà

a Berlino. E sequestro della nave pirata. Punto’. Intanto la

capitana della nave, Carola Rackete, in un’intervista a

Repubblica si dice pronta a sfidare i divieti ed entrare in

porto a Lampedusa. L’arcivescovo di Torino, mons. Nosiglia, fa

sapere che la sua diocesi ‘è disponibile ad accogliere senza

oneri per lo Stato i migranti’ e il ministro gli risponde:

‘Aiuti prima gli italiani’.