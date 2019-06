L’Olympia Basket vuole la serie C

Posted in In Secondo Piano Sport onby

La dirigenza ha già ingaggiato nuovi cestisti

L’Olympia Basket vuole tornare in serie C. La dirigenza è già al lavoro per irrobustire il roster e programmare la nuova stagione. La novità più importante è senza dubbio l’ingaggio del pivot inglese Sam Turner che andrà a sostituire l’americano Marcus Russell, per il resto il roster ha registrato diverse conferme. Ultima in ordine di tempo, dopo quelle del coach Davide Ceccato, del suo assistente Filippo Cappello, del capitano Ernesto Savarese e ancora di Giovanni Occhipinti, Antonio Palazzolo e Andrea Romeo, quella di Davide Boiardi con il quale il solido rapporto si cementifica ancora nel tempo.