TRIA “ITALIA CONFORME A REGOLE UE, OTTIMISTA SU PROCEDURA”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia e’ sostanzialmente conforme alle regole fiscali europee e per questo motivo sono ottimista per quel che riguarda la procedura Ue”. Cosi’ il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, alla XXXI Conferenza Economica Internazionale di Villa Mondragone. “Mantenere basso il deficit e continuare nell’obiettivo di diminuire il debito non attraverso tasse piu’ alte, ma attraverso minori spese correnti: e’ il nostro impegno con il Parlamento, lavoriamo per adempiere a questo mandato con la prossima legge di bilancio”, ha aggiunto.

25-Giu-19 10:42

Fonte: Italpress