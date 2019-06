A Scicli multe per chi sporca

Sotto controllo il centro storico

SCICLI -E’ caccia a chi sporca a Scicli e nelle borgate. I vigili urbani hanno multato locali pubblici e comuni cittadini. Prosegue la stretta della Polizia locale di Scicli nei confronti di quanti sporcano il territorio.

Stamattina gli agenti hanno multato tre locali pubblici che avevano conferito sacchi di spazzatura in corrispondenza del Palazzo Rosso. Multati anche cittadini che non avevano fatto raccolta differenziata in prossimità di via Mormina Penna e del centro storico. Nei prossimi giorni entreranno in servizio le guardie ambientali volontarie, che collaboreranno nella repressione e prevenzione di questi fenomeni.