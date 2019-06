BLOGGER DISABILE TRA I VINCITORI DEL PREMIOLINO

MILANO (ITALPRESS) – Ci sara’ anche il giornalista e blogger siciliano Giovanni Cupidi tra i vincitori della 59a edizione del Premiolino, che come ogni anno premia i giornalisti che sono stati piu’ capaci nel raccontare la realta’ con efficacia e originalita’. Il prossimo 16 settembre a Milano, ricevera’ il prestigioso riconoscimento per il blog “Giovanni Cupidi Official” ed il libro “Noi siamo immortali. Due vite racchiuse in una sola esistenza” dove racconta la sua disabilita’ e i suoi problemi senza pietismi e con grande coraggio. Per lui il nuovo “Premiolino-BMW SpecialMente”. Gli altri riconoscimenti sono andati a: Paolo Berizzi, inviato speciale del quotidiano “La Repubblica”; Paolo Bricco, inviato speciale de “Il Sole 24 Ore”; Francesco Piccinini, direttore responsabile di FanPage.it; Francesco Sabatini, per “Pronto soccorso linguistico”, Uno mattina, RaiUno. Da quest’anno, sara’ BMW Italia a sostenere il Premio.

