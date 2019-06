FASTWEB-WIND TRE, ACCORDO STRATEGICO PER RETE 5G NAZIONALE

Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS) – Fastweb e Wind Tre annunciano oggi un accordo strategico che, facendo leva sugli asset specifici dei due operatori, consentira’ di accelerare la realizzazione di una infrastruttura 5G su tutto il territorio nazionale.

L’accordo consentira’ la rapida realizzazione di una rete 5G condivisa tra i due operatori, con l’obiettivo di fornire servizi mobili di nuova generazione ad elevate prestazioni per i clienti di Fastweb e di Wind Tre. La rete 5G condivisa includera’ sia macro siti che micro-celle, connessi attraverso la fibra di Fastweb, in grado di coprire il 90% della popolazione entro il 2026. Wind Tre gestira’ la rete 5G, mentre le due aziende rimarranno completamente indipendenti, sia per gli aspetti commerciali che operativi, nell’utilizzo della nuova infrastruttura condivisa. Nell’ambito dell’accordo, Wind Tre fornira’ progressivamente a Fastweb servizi di roaming sulla propria rete (4G e tecnologie precedenti) che cosi’ estendera’ a livello nazionale la copertura dei propri servizi mobili. Allo stesso tempo, Fastweb fornira’ a Wind Tre l’accesso wholesale alla propria rete FTTH e FTTC, aumentandone la capacita’ di offrire connessioni ultra-broadband ai propri clienti di rete fissa.

L’accordo ha una durata iniziale di 10 anni ed e’ soggetto all’approvazione delle autorita’ competenti. Alberto Calcagno, AD di Fastweb: “Ancora una volta teniamo fede alle nostre promesse: l’accordo con Wind Tre e’ un passaggio fondamentale nell’esecuzione della nostra strategia di diventare il principale operatore convergente fisso-mobile. Attraverso questa collaborazione realizzeremo la migliore rete 5G, concretizzando la nostra ambizione di fornire la migliore connettivita’ ai nostri clienti in casa e fuori casa. Siamo ugualmente orgogliosi di mettere la nostra rete in fibra a disposizione di Wind Tre e dei suoi clienti di rete fissa. Aggiungendo un altro cliente cosi’ importante al nostro portafoglio rendiamo il nostro ruolo di operatore “wholesale” – grazie ad una infrastruttura a banda ultralarga gia’ disponibile per il 75% della popolazione – sempre piu’ rilevante nel paese”.

Jeffrey Hedberg, AD di Wind Tre: “E’ con grande soddisfazione che annuncio l’accordo strategico tra Wind Tre e Fastweb, sul quale abbiamo grandi aspettative. La condivisione dei nostri rispettivi asset ci consentira’, infatti, di accelerare ulteriormente il piano per ‘re-inventare’ Wind Tre, abilitando i servizi 5G e le nuove applicazioni, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze, attuali e future, dei nostri clienti. Abbiamo gia’ realizzato importanti progressi nella modernizzazione della nostra rete e dei sistemi IT e questa intesa rappresenta un ulteriore tassello per garantire ai nostri clienti elevate performance di connettivita’.

Questo accordo, inoltre, consolida il ruolo e la responsabilita’ di Wind Tre nella costruzione di un ecosistema 5G che favorisca la crescita dell’economia e del Paese”.

(ITALPRESS).

mgg/com

25-Giu-19 21:37

Fonte: Italpress