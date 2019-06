A ROMA PROTAGONISTE 14 “IMPRESE VINCENTI” DI LAZIO, SARDEGNA E SICILIA

ROMA (ITALPRESS) – Dopo Milano, Bologna, Torino, Padova, Bergamo, Napoli e Firenze, tappa romana per il roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. Nella filiale di via del Corso, protagoniste 14 “Imprese Vincenti” di Lazio, Sardegna e Sicilia, operanti nei comparti moda & design, food & beverage, industria e servizi: hanno raccontato la propria storia d’impresa e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo.

A settembre, nel corso dell’evento finale, saranno celebrate le storie di successo maggiormente rappresentative dei valori e delle qualita’ di eccellenza italiana. A queste aziende, Intesa Sanpaolo e i partner di “Imprese Vincenti” offriranno strumenti di supporto alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del posizionamento strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e all’identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo, confronto con la community Elite, possibilita’ di confronto con best practice internazionali e partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico.

(ITALPRESS).

fsc/red

26-Giu-19 17:41

Fonte: Italpress