“Mare senza frontiere”. VIDEO

Presentato progetto per agevolare l’accesso in spiaggia a persone con differenti disabilità.

SCICLI – “Mare senza frontiere” è il titolo del progetto presentato nel’aula consiliare di palazzo dell’Aquila teso ad agevolare l’accesso in spiaggia di persone disabili.

Lo scorso fine mese era stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Conferenza dei Sindaci e l’Asp di Ragusa per la realizzazione di questo progetto. L’obiettivo, come anticipato, eliminare gli ostacoli che impediscono ai soggetti con diversa abilità motoria di accedere alla spiaggia e al mare garantendo, nel contempo, anche servizi riabilitativi e di animazione ludico-ricreativi. Il progetto, impegna i sindaci del Libero Consorzio ibleo a realizzare i servizi necessari. All’interno del progetto l’Azienda sanitaria provinciale 7 si farà carico dell’attività terapeutica riabilitativa in spiaggia finalizzata a incentivare lo stato di benessere psicofisico.

VIDEO: https://youtu.be/lRBrlVBmirw