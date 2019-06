La Cam Com illustra il Piano degli investimenti triennali

Previste opere a Catania, Ragusa e Siracusa

CATANIA – Ammontano a 10 milioni di euro i fondi messi a disposizione dalla Camera di Commercio del Sud Est per il piano degli investimenti triennale, illustrato oggi a Catania.

5 milioni di euro riguarderanno un immobile da destinare ad Ente Fiera di Catania, 2 per creare una Scuola di Alta Formazione Enogastronomica a Ragusa mentre 3 milioni saranno destinati ad un Palacongressi a Siracusa. Per Catania e Siracusa bisogna individuare le aree. Nel primo caso l’Ente fiera potrebbe sorgere in una zona dell’attuale centro commerciale all’ingrosso di Bicocca che sorge su terreni comunali ma si valutano altre soluzioni. Per Ragusa potrebbe essere utilizzato un immobile di proprietà dello stesso ente camerale abbandonato da diversi anni. Per Siracusa la cifra di 3 milioni è soltanto una prima trance. La Camera di Commercio è pronta infatti, successivamente a rimpinguare i fondi. Ciò che cerca l’ente sarà descritto tramite avviso pubblico.