Palermo verso il baratro?

Oggi giornata infuocata con la riunione del CdA e la conferenza stampa del sindaco Leoluca Orlando

PALERMO – Giornata particolarmente calda per il Palermo calcio. C’è stata una riunione del consiglio di amministrazione e una conferenza stampa del sindaco Leoluca Orlando sulla difficile situazione dei rosanero.

“Abbiamo completato le verifiche e possiamo affermare che la proprieta’ non ci ha fornito i documenti che ci aspettavamo. Il Consiglio di amministrazione ha esaurito il suo compito di verifica e ha convocato l’assemblea dei soci per il 5 luglio”. Lo ha detto il presidente del Palermo Alessandro Albanese al termine del CDA che si e’ tenuto nei locali di Confcommercio a Palermo.

Albanese dopo il cda ha incontrato una delegazione di ultra’ ai quali ha spiegato la situazione. Tocca alla proprieta’ adesso fare tutto cio’ che e’ possibile a tutela dei dipendenti e dei creditori. Il sindaco in conferenza stampa sui guai rosanero ha detto “Credo che ci sia una grande attenzione da parte di Lega e Federazione, vogliono capire cosa sia accaduto e il perche’. La cosa che mi colpisce di piu’- ha aggiunto il primo cittadino e’ che in questo momento lo sport a Palermo sta davvero esaltandosi dal basket al tennis fino alla pallanuoto, con il calcio che dovrebbe essere lo sport principe sta soffrendo. Ferrero e Mirri? Se io dovessi comunicarvi l’elenco degli sms che ho ricevuto credo che non basterebbe una conferenza stampa – ha aggiunto Orlando -. Mi sono rifiutato di parlare con tante persone perche’ prima devo capire di piu’ dalla Lega. Siamo nelle condizioni di chi e’ bloccato nella situazione attuale e fino alla fine- ha concluso Orlando- possiamo sperare nella B anche se sappiamo che questo sia difficilmente realizzabile”.