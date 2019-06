SPAGNA IN FINALE CON LA GERMANIA AGLI EUROPEI U.21, 4-1 AI FRANCESI

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Spagna batte la Francia per 4-1 e conquista la qualificazione alla finale degli Europei Under 21, dove troveranno la Germania reduce dalla vittoria contro la Romania. Per la Francia e’ solo illusorio il vantaggio al 16′: Adelaide penetra in area e viene steso da Firpo, l’arbitro Kabakov non ha dubbi e concede il calcio di rigore poi realizzato da Mateta. Immediata la reazione spagnola al 26′: Fornals si fionda su una palla vagante in area e calcia a botta sicura trovando l’intervento miracoloso di Bernardoni. Ma un minuto dopo il portiere francese incassa il gol dell’1-1: Vallejo svetta di testa, Bernardoni respinge ma sulla ribattuta c’e’ il tap in vincente di Roca per il pareggio. La rete dell’1-1 da’ la scossa alla formazione di de la Fuente che prende il pallino del gioco senza lasciare spazio agli avversari. Al 48′ del primo tempo Konate’ spinge Oyarzabal che conquista e realizza il calcio di rigore del 2-1. In apertura di ripresa la Spagna trova il tris con una azione tutta in verticale sull’asse Ceballos-Fabian Ruiz-Olmo: l’ex Napoli scatta in profondita’ e serve un assist d’oro al fantasista della Dinamo Zagabria, autore del 3-1. Quindi sugli sviluppi di un corner Borja Mayoral manda la palla sotto l’incrocio per il definitivo 4-1 che vale l’accesso alla finale.

27-Giu-19 23:09

