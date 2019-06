Ispica, presa “Coppia d’assalto” VIDEO

Posted in Cronaca Sicilia onby

Arrestati due giovani, in due mesi messi a segno 7 furti

ISPICA – Avevano preso di mira negozi, sedi di patronato e studi legali di Ispica. Sette, in tutto, i colpi messi a segno tra i mesi di marzo e aprile da due giovani di 20 e 23 anni che sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. I particolari sono stati resi noti stamattina nel corso di una conferenza stampa.

I colpi, compiuti durante la notte, avevano allarmato i cittadini della città I due ladri, uno ai domiciliari l’altro in carcere, sono stati identificati anche grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dei furti. I due giovani molto pratici nell’attività criminale avevano messo in atto due furti presso patronati di sindacati, asportando denaro contante, erano entrati all’interno di tre esercizi commerciali, asportando denaro e materiale informatico, nonché si erano recati presso uno studio legale, dove avevano sottratto denaro contante ed erano entrati anche in un’agenzia assicurativa ospitata nel medesimo stabile.

