Concorsi truccati all’Università VIDEO

Sospeso il rettore e 9 docenti

CATANIA – Truccavano i concorsi che così non premiavano i meritevoli ma solo chi faceva parte di un sistema illegale ormai consolidato.

E’ quanto emerso dall’indagine “Università Bandita” della Digos della Questura di Catania che con il coordinamento della Procura ha portato alla sospensione del rettore dell’ateneo catanese Francesco Basile e di altri 9 professori indagati per associazione a delinquere e, a vario titolo, di corruzione, turbata libertà del procedimento, abuso d’ufficio e truffa aggravata. 40, nel complesso i docenti indagati appartenenti a varie Università italiane. Quelli sospesi hanno (o hanno avuto) posizioni apicali all’interno dei dipartimenti: L’ex rettore Giacomo Pignataro, il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, l’ex direttore del dipartimento di Scienze Sociali Uccio Barone, i colleghi al vertice di altri dipartimenti Michela Cavallaro, Filippo Drago, Giovanni Gallo, Giovanni Monaco, Roberto Pennisi ed il presidente del coordinamento di Medicina Giuseppe Sessa. L’inchiesta, nata nel 2016, ha accertato l’esistenza di 27 concorsi truccati: 17 per professore ordinario, 4 per associato e 6 per ricercatore. Un sistema consolidato, nato su iniziativa di Pignataro, finalizzato ad alterare il naturale esito dei bandi per il conferimento di assegni, borse e dottorati di ricerca, l’assunzione di docenti e di personale tecnico amministrativo e persino la composizione degli organi statutari dell’ateneo. Vi era un codice di comportamento “sommerso”, secondo il quale l’esito dei concorsi doveva essere predeterminato. Non c’era spazio per la meritocrazia né per ricorsi amministrativi. Chi trasgrediva veniva punito con ritardi nella progressione della carriera o con valutazioni non oggettive nel proprio curriculum. Gli inquirenti hanno in mano in tal senso diverse intercettazioni che documentano anche il tentativo di bonificare gli uffici pubblici per evitare indagini.

VIDEO https://youtu.be/t8StmbQKrSQ