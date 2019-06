Il Catania lavora a fari spenti in vista della prossima stagione

Si parla di Rubin come terzino sinistro

CATANIA – A fare spenti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Catania si muove. A dispetto del silenzio di questi giorni, la società rossazzurra è attiva su più fronti, in primis su quello dell’allenatore per il quale mancherebbe soltanto l’annuncio che scatterà non appena verrà ufficializzato il divorzio da Sottil.

Da giorni si parla di Andrea Camplone. C’è fermento anche in chiave mercato sia in entrata che in uscita. Francesco Lodi sembra sempre più lontano da Catania nonostante il contratto che scadrà l’anno prossimo. Su di lui piovono offerte tra cui quella della Juve Stabia. Come terzino sinistro, visto il possibile addio di Marchese, piace Matteo Rubin, 32 anni del Foggia ma reduce dall’esperienza con l’Ascoli. Su di lui è forte l’interessamento del Vicenza di Mimmo Di Carlo che starebbe sondando anche Marotta. Sempre in entrata radiomercato segnala il sondaggio del Catania per Antonio Vacca, centrocampista 29enne del Parma, quest’anno in prestito alla Casertana. Sembra tramontare anche per la prossima stagione l’arrivo di Palumbo della Sampdoria il quale dovrebbe restare ancora in prestito alla Ternana.