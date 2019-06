NUGNES ESPULSA DA M5S, VIOLATO STATUTO E REGOLAMENTO

ROMA (ITALPRESS) – Il capogruppo del MoVimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l’espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle al Senato. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, che ricorda come lo scorso 23 giugno, Paola Nugnes ha rilasciato un’intervista al quotidiano “il manifesto” in cui affermava – tra le altre cose – il suo intendimento di lasciare il MoVimento 5 Stelle per passare al Gruppo Misto. Inoltre ha espresso ripetutamente la volonta’ di votare contro il provvedimento per tagliare il numero dei parlamentari. La decisione e’ stata presa, sentito il Direttivo, prendendo atto delle sue dichiarazioni e delle reiterate violazioni dello Statuto e del regolamento del gruppo parlamentare poste in essere da Paola Nugnes. Ad esempio il fatto di aver votato in contrasto al gruppo 131 volte, per le quali era aperta da tempo una procedura disciplinare nei suoi confronti.

A queste – conclude il post del Blog delle Stelle – si e’ aggiunto nella seduta di ieri, il voto contrario alla fiducia al Governo presieduto da un presidente del Consiglio dei Ministri espressione del MoVimento 5 Stelle, in violazione dell’art. 3 del Codice Etico.

