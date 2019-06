La metropolitana FCE festeggia 20 anni

E annuncia i prossimi obiettivi

CATANIA – La metropolitana di Catania, gestita dalla Ferrovia Circumetnea, festeggia 20 anni di attività.

E nel giorno in cui è stata istituita una giornata in cui si viaggia gratis arricchita da visite guidate presso la Direzione centrale operativa e le cabine di guida, è stato fatto, presso la stazione Giovanni XXIII, il punto sui prossimi obiettivi per rafforzare la tratta che attualmente si estende da piazza Stesicoro a Nesima. Da settembre l’apertura verrà estesa anche alla domenica, entro l’anno verrà aperta la stazione di Cibali e nel 2020 le stazioni Fontana, presso l’ospedale Garibaldi Nesima e Monte Po. Successivamente la linea proseguirà verso Misterbianco e Paternò ma l’obiettivo principale resta l’approdo in aeroporto previsto nel 2025. La metropolitana di Catania il primo anno di vita registrò 60 mila viaggiatori che nel 2018 sono diventati circa 6 milioni. All’appuntamento di oggi erano presenti, tra gli altri, Sebastiano Gentile Direttore di esercizio FCE e Salvatore Fiore Direttore Generale FCE.